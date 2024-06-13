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Сьогодні, 20:00

Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” провело аукцион на закупку 15 когенерационных установок для производства тепла и электроэнергии с общей мощностью 60 МВт. Об этом говорится в тендере на сайте Prozorro.

Победителем аукциона стала словацкая компания KTS Engineering s.r.o., — авторизованный дистрибьютор газовых двигателей Jenbacher от австрийской компании INNIO.

Она продаст “Киевтеплоэнерго” девять когенерационных установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) и шесть установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

Срок поставки товаров — не позднее 31 декабря 2025 года, стоимость сделки — 1,12 млрд грн.


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