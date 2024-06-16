В Краматорск из Одессы прибыл поезд «Желтая лента». Акция направлена на поддержку всех украинцев, которые остаются жить на оккупированных территориях. Об этом сообщили на Facebook-странице УЗ. Поезд «Желтая лента» - проявление поддержки и знак, что мы не забываем обо всех украинцах, которые остались в оккупации и проявляют сопротивление. Ежедневно тысячи активистов и активисток движения «Желтая лента» на всех временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться. Малыми героическими поступками с риском для собственной жизни они борются за возвращение Украины и напоминают оккупантам, что это украинская земля,- отметили в Укрзализныци.

Отмечается, что желтую полосу на внешней стороне поезда украсили названиями временно оккупированных украинских городов и сел. Кроме того, в вагонах установили специальные почтовые ящики, в которых каждый желающий может оставить свое послание украинцам, которые остаются в оккупации.

В УЗ призывают граждан делать фото на фоне вагонов, делиться в соцсетях с хештегом #ПотягЖовтаСтрічка и оставлять послания украинцам на оккупированных территориях с помощью специальной почты в вагонах.



