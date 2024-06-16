 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 10:00

Укрзалізниця запустила особливий поїзд, що курсує від Одеси до Краматорська

Категорія: Новини

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В Краматорск из Одессы прибыл поезд «Желтая лента». Акция направлена на поддержку всех украинцев, которые остаются жить на оккупированных территориях. Об этом сообщили на Facebook-странице УЗ. Поезд «Желтая лента» - проявление поддержки и знак, что мы не забываем обо всех украинцах, которые остались в оккупации и проявляют сопротивление. Ежедневно тысячи активистов и активисток движения «Желтая лента» на всех временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться. Малыми героическими поступками с риском для собственной жизни они борются за возвращение Украины и напоминают оккупантам, что это украинская земля,- отметили в Укрзализныци.

Отмечается, что желтую полосу на внешней стороне поезда украсили названиями временно оккупированных украинских городов и сел. Кроме того, в вагонах установили специальные почтовые ящики, в которых каждый желающий может оставить свое послание украинцам, которые остаются в оккупации.

В УЗ призывают граждан делать фото на фоне вагонов, делиться в соцсетях с хештегом #ПотягЖовтаСтрічка и оставлять послания украинцам на оккупированных территориях с помощью специальной почты в вагонах.





Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 