Платформа Fanvue World AI Creator Awards представила 10 финалисток первого в истории ИИ конкурса красоты.

В прошлом месяце на церемонии World AI Creator Awards был представлен первый в мире конкурс красоты "Мисс ИИ".

Мы сообщали, что конкурс Fanvue Miss AI, цель которого — продемонстрировать "сдвиг в восприятии красоты и творчества в сфере искусственного интеллекта", собирает создателей цифровых творений со всего мира.

На фоне опасений, что ИИ угрожает безопасности рабочих мест и творческим профессиям, все это выглядит как антиутопия, которая нам уже не понравилась.

Тем не менее, платформа Fanvue World AI Creator Awards объявила список 10 лучших претенденток на первую в истории премию "Мисс ИИ", в который вошли сгенерированные ИИ модели из Франции, Португалии и Турции.

Они были отобраны из 1 500 заявок, представленных создателями ИИ-контента по всему миру. В составе жюри — люди и компьютеры.

"Премия показала, насколько активны создатели ИИ-контента, а стандарты шорт-листа просто невероятны, — объяснил Уилл Монанж, соучредитель Fanvue, ведущей социальной медиаплатформы для создателей ИИ-контента. — По нашим оценкам, в мире насчитывается около 10 000 создателей ИИ, но премия позволила выявить создателей, о которых никто из нас не знал, с интересными историями, а также талантливых авторов, создающих контент для своих поклонников".

Он продолжил: "В этом и заключается красота пространства ИИ-создателей - оно позволяет творческим людям войти в экономику создателей со своими творениями, созданными ИИ, без необходимости самим быть лицом". Судьям пришлось потрудиться, оценивая всех участников, и мы с нетерпением ждем объявления окончательных победителей в конце месяца".

Мы по-прежнему настроены скептически, особенно если учесть, что конкурс такого рода может еще больше усугубить нереалистичные стандарты красоты благодаря сгенерированному компьютером "совершенству". К тому же финалистки выглядят так, как будто ChatGPT попросили провести кастинг для рекламы GAP.

Познакомьтесь с цифровыми творениями, претендующими на общий призовой фонд в 20 000 долларов (18 400 евро).

Предупреждаем, что все "претендентки" получили скучные биографии, полные банальностей.

Кенза Лейли (Марокко)

Кенза Лейли WAICA

"У Кензы Лейли более 190 000 подписчиков в социальных сетях и она быстро стала заметной фигурой в Интернете. Ее увлекательный контент тесно связан с марокканским обществом. Ее цель — способствовать расширению прав и возможностей женщин в Марокко и на Ближнем Востоке, а также внести вклад в регулирование рынка инфлюенсеров".

"Создатели Кензы используют сложное сочетание технологий для создания изображений, видео и аудио на 100 % с помощью искусственного интеллекта".

Алия Лу (Бразилия)

Алия Лу WAICA

"Алия — японо-афро-бразильская художница, специализирующаяся на пост-фотографии и перформансе. Изначально она была создана для серии специальных кинопроектов, где она будет актрисой, воплощающей множество персонажей, связанных с повествованием об африканской диаспоре. Ее образ жизни очень связан с бразильской культурой Рио-де-Жанейро, Баии и Сан-Паулу, но она также часто посещает Токио и следит за модными сезонами в Европе".

"Алия на 100 % создана с помощью текстовых подсказок, переданных в программное обеспечение искусственного интеллекта, и после создания изображения никак не ретушируются".

Оливия С (Португалия)

Оливия С WAICA

"Оливия прокладывает путь в будущее, в котором цифровая и человеческая сферы сосуществуют в прекрасной гармонии. Красавица из Португалии демонстрирует положительный потенциал искусственного интеллекта своим более чем 10 000 поклонникам в Instagram, показывая, как технологии могут улучшить человеческий опыт, а не заменить его".

"Создатель Оливии использует Midjourney для изображений и дорабатывает их с помощью Adobe AI".

Анн Керди (Франция)

Анн Керди WAICA

"Главная цель Анны — популяризация французского региона Бретань. Она представляет Бретань во всех возможных аспектах: туризм, история, культура, события, гастрономия и многое другое. Она стремится демократизировать ИИ, демонстрируя его возможности в визуальных, текстовых, аудио- и видеоматериалах. Она является послом Océanopolis acts, фонда по сохранению и защите океана, а также входит в комитет Ar Seiz Avel, выставки художников, которая пройдет в регионе Бретань в июле 2024 года. Она стала региональной фигурой, а для многих даже послом региона".

Зара Шатавари (Индия)

Зара Шатавари WAICA

Зара Шатавари была создана, чтобы продвигать натуральную добавку "Гермонес", предназначенную для решения проблемы гормонального дисбаланса у женщин. Руководствуясь стремлением использовать технологии на благо общества, создатели использовали искусственный интеллект и Зару для создания большого количества информационного контента, разъясняющего основные причины и последствия гормонального дисбаланса. В настоящее время они также разрабатывают систему самодиагностики на основе ИИ".

Айяна Рейнбоу (Румыния)

Айяна Рейнбоу WAICA

"Айяна выступает за принятие ЛГБТ, продвигая любовь и разнообразие во всех формах. Она олицетворяет собой инклюзивность, выступая за равенство и понимание. Айяна выступает за мир, где каждый голос слышен и ценится, способствуя сопереживанию и уважению ко всем".

"Создатель использует Chat GPT для составления подробных описаний и подсказок для формирования образов Айяны с помощью LeonardoAI".

Лалина (Франция)

Лалина WAICA

"Создателю Лалины было интересно понять, смогут ли они создать образ, максимально приближенный к реальности. Постепенно они разработали собственное художественное видение. Важным аспектом является то, что 100 % фотографий созданы им самим; одна из целей — защитить свои творения и интеллектуальную собственность. Лалина считает, что ее конечная цель как инфлюенсера — способствовать сотрудничеству и взаимопониманию между различными культурами и точками зрения. Она стремится использовать свое влияние для развития эмпатии, толерантности и инклюзивности".

Серен Ай (Турция)

Seren Ay WAICA

"Серен Ай — первая ИИ-представительница бренда в Турции. Ее создатели прошли через обширный процесс, используя три ИИ-программы для создания ее образа, с возможностью перемещения ее лица на различные базовые фотографии, на которых она изображена в различных рабочих ролях, где доминируют мужчины, путешествует во времени, обучая подписчиков, путешествует по всему миру и даже играет персонажей поп-культуры. Серен регулярно рассказывает о турецкой истории и национальных праздниках".

Асена Илик (Турция)



Асена Илик WAICA

"Цель Асены — показать миру, что модель может стать инфлюенсером с помощью вообр

Платформа Fanvue World AI Creator Awards представила 10 финалисток первого в истории ИИ конкурса красоты.

ажения и потрясающих визуальных эффектов, а не продавая секс. У Асены есть свой стиль, любимые места, любимые автомобили и тщательно продуманный характер".

Элиза Хан (Бангладеш)

Элиза Хан WAICA

"Элиза Хан — одна из первых в Бангладеш ИИ инфлюенсеров. Она создана, чтобы быть причудливой, как и любой из нас, чтобы быть легко узнаваемой и реалистичной. Она также модница, следящая за последними тенденциями и эстетикой поколения Z. Элиза мечтает создать мир, в котором каждый будет чувствовать свою ценность и справедливое отношение к себе, способствуя созданию более инклюзивного и гармоничного общества".

Поздравляем, что вы дочитали до конца. Модели впечатляющие, но в то же время немного страшно, не так ли? Результаты конкурса Fanvue Miss AI ожидаются в конце этого месяца.





Источник