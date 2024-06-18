Для установления мира в Украине жизненно необходим постоянный приток западного оружия, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает «Голос Америки».

Это заявление было сделано вскоре после того, как на мирном саммите, прошедшем на прошлой неделе в Швейцарии, подверглось осуждению заявление Владимира Путина, потребовавшего от Киева фактической капитуляции в качестве условия для начала мирных переговоров.



«Это может показаться парадоксом, но путь к миру – это больше оружия для Украины», – сказал Столтенберг, выступая в вашингтонском Центре Вудро Вильсона (Wilson Center).



Столтенберг предупредил, что нельзя допустить повторения задержки в предоставлении военной помощи США Украине, которая произошла в начале года.



«Именно поэтому я ожидаю, что на саммите наши лидеры согласятся с тем, чтобы Североатлантический альянс возглавил координацию и предоставление помощи в сфере безопасности и обучения для Украины», – сказал он.



Глава НАТО подчеркнул, что Украина будет и далее предпринимать шаги, необходимые для вступления в альянс, чтобы, как только появится такая возможность, она могла сделать это незамедлительно.



Столтенберг также заявил, что более 20 стран-членов НАТО в этом году достигнут целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2 процентов ВВП.



«Только сейчас я могу сообщить, что в этом году более 20 союзников будут расходовать на оборону не менее 2% ВВП, – сказал Столтенберг. – Это хорошо для Европы и хорошо для Америки, в особенности потому, что большая часть этих дополнительных денег тратится здесь, в США».



Генеральный секретарь НАТО добавил, что за последние два года более двух третей оборонных закупок Европы – или более 140 миллиардов долларов – были осуществлены американскими фирмами.



Столтенберг находится в Вашингтоне в рамках подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в столице США в следующем месяце, и должен встретиться с президентом Джо Байденом позднее в понедельник.



Глава Североатлантического альянса отметил, что когда лидеры НАТО на своем саммите в 2014 году установили целевой показатель в 2% от ВВП, только три члена блока – США, Греция и Великобритания - достигли этого показателя.



В то время в НАТО входили 28 стран. Сегодня в составе блока 32 государства.



Отметив, что критически важную поддержку России оказывает Китай, стремящийся одновременно поддерживать хорошие отношения с Западом, Столтенберг подчеркнул, что «Пекин не может иметь и то, и другое».



«Если Китай не изменит свой курс, союзникам придется возложить на него издержки за это», – сказал генеральный секретарь НАТО.