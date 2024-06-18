Владельцам генераторов не грозит штраф за превышение допустимого уровня шума. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины, передает Фокус. Таким образом в ведомстве отреагировали на информацию, которая распространяется в интернет-сети по применению штрафов из-за шума генераторов.

"Министерство здравоохранения разъясняет, что данная информация не соответствует действительности, ведь во время ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются", — отмечается в заявлении.

Согласно приказу Минздрава № 463, допустимые уровни звука в помещениях жилых домов должны быть на уровне 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью. На территории жилой застройки — 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью.

Однако эти требования не применяются во время ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций. А также в случаях когда подобное оборудование обеспечивает жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

Ранее ряд СМИ и соцсети писали, что согласно санитарно-гигиеническим нормам, утвержденным МОЗ Украины, за превышение уровня шума для владельцев генераторов предусмотрены штрафы. Нарушителю якобы грозит 255 грн денежного взыскания, а при повторной жалобе размер штрафа возрастает до 510 гривен. Юридические компании должны были бы заплатить 2550 грн, а также предусмотрена конфискация генератора.