Канада выделила Украине 15 млн. долларов для продолжения строительства второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политике Украины. Отмечается, что временный исполняющий обязанности главы МКИП Ростислав Карандеев провел встречу с представителями посольства Канады в Украине, на котором обсуждали завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. В рамках встречи глава отдела международного развития посольства Канады Стивен Вивер подтвердил, что страна выделила 15 миллионов долларов для продолжения строительства второй очереди музея Голодомора. "Украина благодарна за всю помощь Канаде. Вопрос достройки Национального музея Голодомора-геноцида очень чувствителен для нашего общества. Ведь он должен вдохновлять украинцев и международное сообщество на утверждение свободы и достоинства, предотвращение геноцида и первоочередности прав человека", - отметил Каранеев. Скандал с дофинансированием строительства музея Голодомора

Напомним при этом, чтовыделение в июле 574 миллионовгривен на достройку второй очереди музея Голодомора вместе с объявлением Минкультом тендеров на создание сериалов спровоцировало скандал.

Из-за возмущения многих интернет-пользователей неуместностью этих решений президент Владимир Зеленский публично выступил против "финансирования музеев, культурных центров, символов, сериалов" за бюджетные средства во время войны.

Более того, он инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко, которое парламент поддержал неделю спустя. Сам Ткаченко заявлял, что был удивлен позицией президента и отмечал важность сферы культуры во время войны, потому что "это война не только за территории, но и за людей".

О Национальном музее Голодомора

Национальный музей Голодомора создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 еще при президентстве Виктора Ющенко. Открытие первой очереди комплекса музея прошло в августе 2009 года.

Строительство второй очереди комплекса началось в 2017 году при президенте Петре Порошенко.

28 ноября 2020 года, во время памяти жертв Голодомора в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора.

Музей должен был ввести в эксплуатацию в 2022 году, однако полномасштабная война помешала этим планам.

Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора". Музей сможет одновременно принимать 1,5 тысяч посетителей.

Заметим, что Голодомор признали геноцидом украинского народа уже в Бельгии, Исландии, Франции, Словении, Великобритании, Нидерланды, Хорватии Словакии.

Также Европарламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1922-23 годов на Украине геноцидом украинского народа.

Источник