Daily Mail рассказал об этом странном случае. Мужчина из штата Уттар-Прадеш проснулся после операции и вдруг осознал, что пениса у него больше нет. Всё началось с того, что сосед убедил его в наличии срочной медицинской проблемы. Врачи в местной больнице проблему подтвердили.

До операции наш герой почему-то не вспомнил, что с этим самым соседом у него уже два года тянется жилищный спор, и тот грозился превратить его в женщину. Очевидно, что и врачей сосед подкупил.

В итоге деревенские жители поддержали своего земляка и устроили пикет под окнами больницы, требуя арестовать виновных. Полиция арестовала коварного соседа и начала расследование в отношении врачей.

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