Сегодня, 23 июня, праздник - православные украинцы празднуют День Святой Троицы. Этот праздник, также известный как Пятидесятница, отмечается на пятидесятый день после Пасхи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
В украинской традиции Троица является частью Зеленых праздников, которые проходят с 20 июня до Ведания Пятидесятницы 28 июня. Этот цикл также включает поминальную субботу перед Троицей и День Святого Духа 24 июня.
На пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа апостолы, мать Христа и женщины мироносицы собрались вместе. По легендам, внезапно начался шум, затем с неба сошел огонь и осел на каждом присутствовавшем в виде языков пламени. Все они были наполнены Святым Духом.
В этот день апостолы получили дар исцеления и знания разных языков, и отправились проповедовать христианство по всему миру.
Праздник посвящен восхождению Всевышнего к людям во всех трех ипостасях: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.
Сошествие Святого Духа (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 23 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Заниматься тяжелой физической работой
- Шить или вышивать
- Ссориться и злословить
- Устраивать шумные вечеринки
- Употреблять алкогольные напитки
- Отказывать в помощи нуждающимся.
Также не рекомендуется ходить в лес и на поле, потому что считается, что в этот день там хозяйничает нечистая сила - мавки и русалки. Запрещено купаться, ведь по древним поверьям, русалки могут затянуть на дно.
Святая Троица (изображение: Википедия)
Народные приметы и традиции этого дня
- Если идет дождь - будет теплое лето
- Резкое изменение погоды - к богатому урожаю
- Жара - к сухому засушливому лету
- Идет дождь - такая погода затянется еще на несколько дней
- На небе появилась радуга - следует ожидать дождя
- Ясное звездное небо - осенью будет хороший урожай грибов.
Считается, что собранные в этот день травы приобретают защитные и лечебные способности.
А вечером принято ходить в баню, чтобы очистить тело, поскольку по народным поверьям, сегодня вода способна "смыть" все болезни.
Пятидесятница (изображение: Википедия)
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Захар, Денис, Дмитрий, Ираклий, Игнат, Никита, Макар, Николай, Петр, Павел, Илона, Елена.
Знак гороскопа людей, родившихся сегодня - Рак.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День государственной службы
- Международный день вдов
- Международный Олимпийский день
- День без оскорблений
- День рождения пишущей машинки.
Ранее мы уже рассказывали о Троице 2024 и как правильно отмечать великий праздник, его ритуалы и традиции.
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