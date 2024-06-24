Прогнозируемая засуха в житнице Черноморского региона, скорее всего, приведет к снижению урожайности подсолнечника и кукурузы. В то же время проливные дожди в Соединенных Штатах угрожают нанести ущерб мировым запасам, что приведет к повышению цен. Как передает УНИАН, об этом пишет Reuters.

"Прогноз погоды для региона Черного моря - это большой красный флаг", - говорит метеоролог из американской компании Maxar Крис Хайд. Засуха и недостаток дождей, которые ожидаются в июле и августе, могут нанести ущерб ключевым урожаям кукурузы и подсолнечника в регионе.

Как сообщается, на огромных участках сельскохозяйственных угодий в России, Китае, Индии и США наблюдается чрезвычайно жаркая погода и количество осадков ниже нормы.

На юге и востоке Украины наблюдается жаркая и сухая погода: с 1 мая по 10 июня количество осадков составило лишь 20-50% от нормы. Засуха препятствует развитию озимых и яровых культур в некоторых частях Харьковской и Донецкой областей.

"Май месяц в Украине оказался одним из самых засушливых за последние 30 лет. В северных регионах, в частности в Житомире, град повредил яровые культуры, такие как кукуруза, соя и подсолнечник", - сообщили синоптики.

Не лучше ситуация и в США - крупнейшем экспортере продовольствия. Как сообщается, сильная жара охватила часть восточного побережья, а обильные дожди вызывают опасения наводнений.

"На Среднем Западе акцент смещается от жары к слишком сильным дождям, что может привести к наводнениям в районах выращивания кукурузы и соевых бобов, особенно на Верхнем Среднем Западе", - сказал Хайд.

Ожидается, что погода в Австралии будет нормальной. В некоторых районах выпадет больше осадков, чем в среднем, что улучшает прогноз урожая пшеницы. В ближайшие месяцы в Аргентине и Бразилии также прогнозируется в основном благоприятная погода.