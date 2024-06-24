Древний бронзовый бюст римского императора Калигулы был утерян почти на 200 лет после того, как его нашли в пепле Везувия. Как передает Фокус, об этом пишет Daily Mail.

Бюст высотой 12 сантиметров изначально был найден во время раскопок Геркуланума – римского города, который разрушило печально известное извержение Везувия в 79 году н.э. Эксперты предполагают, что бюст Калигулы был отлит незадолго до или уже после смерти римского императора, около 2 тыс. лет назад.

Бюст изображает Калигулу с высоким лбом, тонкими губами и маленьким ртом, выдающимся подбородком. Также эксперты отмечают, что глаза скульптуры безошибочно передают безумие римского императора.

Бюст римского императора Калигулы

Калигула был третьим представителем династии Юлиев-Клавдиев, который был известен своим разгульным образом жизни и кровосмешением. Он был убит в 41 году н.э. ближайшими сподвижниками в результате дворцового переворота.

"Обнаружение бюста Калигулы – захватывающее событие. Каждый объект, который нам удается найти, помогает нам лучше понять их тайную жизнь", — говорит историк Оксфордского университета Сильвия Даволи, которой удалось заново отыскать бюст.

В глазах римского императора видят безумие

Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, когда было отлит бюст, ученые точно знают, что это был первый из предметов, раскопанных в Геркулануме в 17 веке.

Далее бюст Калигулы в XVIII веке был подарен известному английскому писателю и политику Горацию Уолполу.

Известно, что Уолпол восхищался выразительностью лица Калигулы. По его мнению, император был запечатлен "в начале своего безумия".

Бюст Калигулы, как и другие свои сокровища, Уолпол хранил в своем особняке Strawberry Hill House.

После его смерти бюст какое-то время оставался в семье Уолполов, а затем перепродан коллекционерам. После этого след бесценной находки потерялся почти на 200 лет.

Напомним, историки рассказали, почему император Калигула объявил войну морю. Несмотря на короткое правление, длившееся с 27 по 41 год нашей эры, рассказы об эксцентричном поведении Калигулы оставили после себя неизгладимый след, способствуя столь противоречивому изображению его психической нестабильности.