00:00 Начало 00:35 Госпереворот в колл-центре 1:42 Колпак спецслужб 3:52 Куда идут деньги? 4:36 Вина ГРАЖДАНСКИХ 6:35 Преступные приказы 7:56 Инспекция Минобороны 9:35 Безуглая против Содоля 11:15 Генерал и окоп 14:08 Дискредитация военных и Президента 16:12 Контроль общества над ВСУ 17:25 Закон о СТУКАЧАХ 19:05 Отель "Козацкий" 21:03 Военная полиция против ТЦК 22:13 Машины военкомов горят 23:00 Справедливая война 25:45 Куда идет страна 27:37 Невыполненные приказы 28:50 Моисей и 40 лет в пустыне 31:00 Вопросы Запада 32:02 Четыре КАБа в Харькове 35:40 Усиление маскировки 36:48 Удары ФАБ-3000 39:54 Поставки пороха 41:05 Штурм Нью-Йорка 44:23 Ввод основных сил 46:15 План ОКРУЖЕНИЯ в сентябре 48:48 Удары по аэродромам 49:40 ЧВК Эспаньол в Часовом Яре 52:20 Угроза Запорожью 53:26 Окно возможностей СЕНТЯБРЬ