Министерство обороны Украины поддержало проект закона №11305 о продлении срока обновления военно-учетных данных с 60 до 150 дней. Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, передает Фокус.

"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", — написал Арьев и обнародовал фото соответствующего документа.

Документ Минобороны о продлении сроков обновления данных для военнообязанных

В документе от 24 июня, который подписан министром обороны Рустемом Умеровым и обнародован в системе электронного документооборота, указано, что Министерство обороны Украины поддерживает законопроект №11305.

В комментариях к посту Владимира Арьева спросили, когда состоится голосование за законопроект.

"Неизвестно. Все зависит от того, согласятся ли слуги (читай ОП) поставить законопроект в повестку дня", — ответил нардеп.

Отметим, что сейчас последний срок для обновления данных истекает 16 июля 2024 года.