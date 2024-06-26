По оценкам Всемирной организации здравоохранения, наркотики и алкоголь ежегодно уносят жизни более 3 миллионов человек, в основном мужчин.

В докладе ВОЗ говорится, что 2,6 миллиона человек (из которых 2 миллиона – мужчины) каждый год умирают от причин, связанных с употреблением алкоголя, передает «Голос Америки».

Около 600 тысяч смертей связаны с употреблением психоактивных веществ, 400 тысяч из них – мужчины.

Глава департамента ВОЗ по вопросам алкоголя, наркотиков и аддиктивного поведения Владимир Позняк заявил, что уровень потребления алкоголя на душу населения среди пьющих людей составляет в среднем 27 граммов чистого алкоголя в день. Это эквивалентно двум бокалам вина или двум бутылкам пива или двум порциям крепких спиртных напитков.

Около 4,7% всех смертей в мире связывают с употреблением алкоголя.

Сюда входят смерти от травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения, таких как автомобильные аварии и членовредительство, а также инфекционные заболевания, такие как ВИЧ, риск передачи которого повышается в сочетании с употреблением алкоголя.