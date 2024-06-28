В Соединенных Штатах прошли первые дебаты между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

В дебатах, организованных телекомпанией CNN, ведущие предложили кандидатам ответить на вопросы, касающиеся наиболее актуальных для американцев проблем: высокой инфляции, отношения к праву женщин на аборты, незаконной миграции, помощи Украине, проблем афроамериканцев, поддержки семей с детьми, борьбы с изменением климата, уважения результатов выборов. Но оба кандидата уклонились от ответов на многие из этих вопросов, повторяя в течение полуторачасовых дебатов подготовленные заранее тезисы. Президент Байден настаивал на том, что под его руководством страна успешно справилась с последствиями рецессии, спровоцированной пандемией COVID, что благодаря политике его администрации снижается инфляция, что ему удалось снизить стоимость лекарств для престарелых американцев. Джо Байден пообещал в случае переизбрания президентом повысить налоги для американцев с высокими доходами, с тем чтобы поддержать финансирование социальных программ. Бывший президент Трамп заявил, что в действительности нынешний экономический рост был заложен в его президентство благодаря снижению налогов и сокращению государственного регулирования экономики. Он обвинил Джо Байдена в попустительстве и даже поощрении незаконной миграции, которая, по словам Трампа, больно бьет по малоимущим американцам.

Одним из наиболее эмоциональных эпизодов дебатов стало обсуждение российского вторжения в Украину. Дональд Трамп несколько раз повторил свой тезис о том, что если бы он был в Белом доме, то Россия бы не вторглась в Украину. По его словам, "позорный" уход американской армии из Афганистана придал Путину решимости начать войну против Украины. Политика Байдена, заявил Трамп, ведет дело к третьей мировой войне. Действия Трампа, его нежелание помогать Украине могут поощрить Путина на вторжение в страну – члена НАТО и привести к третьей мировой войне, возразил своему оппоненту Джо Байден. В ответ на вопросы ведущего Трамп сказал, что он не согласен с планом мирного урегулирования, предложенным Путиным, назвал российского президента преступником, но повторил, что в случае избрания президентом он сможет прекратить войну в Украине еще до официального вступления в должность президента.

Судя по первой реакции наблюдателей и комментаторов, президент Байден потерпел явное поражение в этих дебатах. Он не всегда мог довести до конца свою мысль, порой с трудом подыскивал слова, путался в ответах. Представители его предвыборного штаба объяснили это тем, что президент вышел на дебаты простуженным. Газета Wall Street Journal вышла с заголовком "Байден разбит Трампом в ходе дебатов". New York Times пишет о "неловком выступлении" Байдена на дебатах и "панике" в Демократической партии.

По результатам опроса организатора дебатов телеканала CNN, 67% зрителей назвали победителем дебатов Дональда Трампа. Об отсутствии уверенности в способности Джо Байдена руководить страной заявили 57% опрошенных, о Трампе так высказались 44% респондентов.

При этом CNN отмечает, что результаты опроса не отражают мнений всех избирателей - ни по демографическим показателям, ни по политическим предпочтениям.

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