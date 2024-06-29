Поскольку ПриватБанк на сегодня является крупнейшим в Украине, он входит в перечень критической инфраструктуры, заявил член правления финучреждения Евгений Заиграев. В условиях войны крайне важно, чтобы он оставался под контролем государства, а заниматься его приватизацией, по мнению банкира, нецелесообразно.

"А после войны ПриватБанк может быть не государственным", — заявил Евгений Заиграев.

Он отметил, что приватизация не обязательно означает, что финансовое учреждение станет более эффективным. Украинское государство, по словам члена правления ПриватБанка, заинтересовано в продаже, поскольку в противном случае под его контролем будет находиться слишком большая часть банковского сектора страны.

Отметим, на снижении роли государства в национальной банковской сфере настаивает Европейский Союз. Это заявлено одним из условий евроинтеграции, поэтому, вероятнее всего, ПриватБанк будет продан, когда настанет мир.

"Руководители банка отвечают перед государством за те решения, которые мы принимаем. Для экономического развития приватизация ПриватБанка была бы очень неплохим решением. Вместе с тем, модели приватизации могут быть разные. Не обязательно государство должно продавать все 100% принадлежащего ему банка. Посмотрите, к примеру, на банковский сектор Польши. Там самые крупные банки имеют долю государства в капитале", — отметил Евгений Заиграев.





Сейчас о механизме приватизации ПриватБанка говорить рано, считает член правления финучреждения. После войны государство определит способ, при котором банк получит новый импульс от частного инвестора, но в то же время необходимо будет избежать возможных рисков, связанных с передачей крупнейшего банка Украины в частные руки.

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