Поскольку ПриватБанк на сегодня является крупнейшим в Украине, он входит в перечень критической инфраструктуры, заявил член правления финучреждения Евгений Заиграев. В условиях войны крайне важно, чтобы он оставался под контролем государства, а заниматься его приватизацией, по мнению банкира, нецелесообразно.
Он отметил, что приватизация не обязательно означает, что финансовое учреждение станет более эффективным. Украинское государство, по словам члена правления ПриватБанка, заинтересовано в продаже, поскольку в противном случае под его контролем будет находиться слишком большая часть банковского сектора страны.
Отметим, на снижении роли государства в национальной банковской сфере настаивает Европейский Союз. Это заявлено одним из условий евроинтеграции, поэтому, вероятнее всего, ПриватБанк будет продан, когда настанет мир.
Сейчас о механизме приватизации ПриватБанка говорить рано, считает член правления финучреждения. После войны государство определит способ, при котором банк получит новый импульс от частного инвестора, но в то же время необходимо будет избежать возможных рисков, связанных с передачей крупнейшего банка Украины в частные руки.