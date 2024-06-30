



Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский принял участие в торжествах по случаю дня тезоименитства Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В этом году Блаженнейший митрополит Онуфрий будет отмечать также 10-летие первосвятительского служения на престоле Киевских митрополитов и 80-летие со дня рождения. Поздравительное слово Блаженнейшему архипастырю произнес митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Утром 27-го июня Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский соверши панихиду на монастырском кладбище Свято-Успенского Одесского мужского монастыря на могиле приснопамятной Александры Михайловны Саввиной.

23-го июня, в День Святой Троицы, Пятидесятницы, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком храме города Одессы в сослужении настоятеля протоиерея Алексея Сологуба и клириков храма.

22-го июня, в день памяти преподобного Александра, игумена Куштского архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершил Божественную литургию по случаю престольного праздника в одноименном храме села Фонтанка Южненского благочиния.

24-го июня, в праздник Святого Духа, епископ Тарутинский Алипий, викарий Одесской епархии, торжественным молебном открыл смену в Православном детском палаточном лагере «Скиния». Лагерь уютно расположился в живописном природном массиве Тарутинского района. «Аще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». Черта книжников - знание закона, без заботы о жизни по закону. Черта фарисеев - исправность внешнего поведения, без особенной заботы об исправности сердечных чувств и помышлений. Тот и другой нравственный строй осуждены быть вне Царствия Небесного. Возьми же отсюда всякий потребный себе урок. Узнавать закон Евангельский узнавай, но с тем, чтобы по знанию и жизнь учреждать. В поведении старайся быть исправным, но тут же исправными держи и внутренние чувства, и расположения. Узнал что, не останавливайся на этом знании, а иди дальше и сделай вывод, к чему, в каком случае обязывает тебя такое знание, да и положи по тому неотложно действовать. В поведении же так поступай, чтобы не чувства и расположения шли за внешними делами, а внешние дела были вызываемы чувствами и расположениями и служили им точным выражением. Устроясь таким образом, будешь выше книжников и фарисеев, и дверь Царствия не будет затворена пред тобою. Душа наша подобна мельничным жерновам: если нечего ими молоть, то они растирают сами себя. Когда люди не имеют ничего вне себя, о чем бы могли думать, то мысль гложет их сердца, и они чувствуют припадки уныния и тоски. Надобно наполнить душевную мельницу таких людей пшеницей слова Божия, чтобы душа их не тиранила себя. Занятие Писанием предупреждает появление воображаемых скорбей. Хорошо к этому присоединить и труд. Вдова, при людях печалящаяся об умершем муже, а наедине о нем не думающая, может быть названа лицемеркой. Лицемер и тот, кто о Христе не перестает говорить при людях, а наедине о Нем не помышляет. Религиозность наедине есть душа благочестия. Сомнительно, чтобы лицемер находил радость в уединенных размышлениях о Боге; ему дорога людская похвала. Лучшие часы дня должны быть посвящены делу, а не удовольствию и отдыху. Достойны порицания люди, которые с раннего утра думают об удовольствиях дня, о смене одного другим. Они тупят серп не работой, а точением. Много отдается забот и мучительных дум тому, что должно быть отдохновением от трудов и дум; обязанности свои люди отправляют кое-как, без обдумывания и усердия, а удовольствиям отдают все усердие и все силы. Отдых и удовольствие нужны для восстановления сил, потраченных на дело, а здесь наоборот: удовольствие подрывает силы. Лезвие тупится от постоянного точенья.