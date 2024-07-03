00:00 Круги на воде после "ПРОБИВОНА"
1:30 Тайные переговоры Банковой и Кремля
2:45 Киев и выход к морю уже победа?
4:25 Ультиматум Азова
6:02 Главный вопрос НАХИБА?
7:10 Гибрид Беларуси и Северной Кореи
9:12 Убийство на границе
10:45 СБУ сорвала Госпереворот 30 июня
14:53 Первые звоночки
16:00 Война или диктатура
16:46 Шок КРОВОПУСКСАНИЯ
17:40 Перемирие КРАЙНЕ необходимо
19:45 Проблема с человеческим ресурсом
22:28 Кто будет ЖИТЬ на освобожденных территориях?
25:00 Ползучее наступление ВС РФ
25:42 Катастрофа с энергетикой
28:05 Логика переговоров
29:50 Разгром Байдена и лево-либералов
32:20 Трамп о Зеленском
35:20 Ревизор из-за океана
36:40 Страх НОВОГО мега-Иловайска
37:25 Украденная фортификация
39:05 Вина и ответственность
40:20 Шайка мародеров
41:07 Ламборджини под заказ
44:25 Армия тоже РАЗНАЯ
47:10 Расходный материал
49:05 Как продать мир в Украине
51:35 Заявление Безуглой на Сырского
54:00 Маленькая советская армия
55:30 Сырский не хочет идти в контрнаступление
56:56 Где Залужный?