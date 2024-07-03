00:00 Круги на воде после "ПРОБИВОНА"

1:30 Тайные переговоры Банковой и Кремля

2:45 Киев и выход к морю уже победа?

4:25 Ультиматум Азова

6:02 Главный вопрос НАХИБА?

7:10 Гибрид Беларуси и Северной Кореи

9:12 Убийство на границе

10:45 СБУ сорвала Госпереворот 30 июня

14:53 Первые звоночки

16:00 Война или диктатура

16:46 Шок КРОВОПУСКСАНИЯ

17:40 Перемирие КРАЙНЕ необходимо

19:45 Проблема с человеческим ресурсом

22:28 Кто будет ЖИТЬ на освобожденных территориях?

25:00 Ползучее наступление ВС РФ

25:42 Катастрофа с энергетикой

28:05 Логика переговоров

29:50 Разгром Байдена и лево-либералов

32:20 Трамп о Зеленском

35:20 Ревизор из-за океана

36:40 Страх НОВОГО мега-Иловайска

37:25 Украденная фортификация

39:05 Вина и ответственность

40:20 Шайка мародеров

41:07 Ламборджини под заказ

44:25 Армия тоже РАЗНАЯ

47:10 Расходный материал

49:05 Как продать мир в Украине

51:35 Заявление Безуглой на Сырского

54:00 Маленькая советская армия

55:30 Сырский не хочет идти в контрнаступление

56:56 Где Залужный?