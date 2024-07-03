 
Інформація до новини
0
Учора, 20:00

У Хаджибейському лимані зафіксували масову загибель риби

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Государственным инспектором по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с работниками Одесского рыбоохранного был обнаружен факт замора биоресурсов в Хаджибейском лимане в районе села Палеевка Одесского района Одесской области.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Специалисты инспекции отобрали пробы воды для выяснения причин гибели пиленгаса. По результатам лабораторных исследований станет известна причина гибели биоресурсов.

Предварительно в ведомстве отметили, что данное явление возникает каждое лето из-за уменьшения растворенного кислорода в воде вследствие высокой температуры.


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 