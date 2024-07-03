Государственным инспектором по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с работниками Одесского рыбоохранного был обнаружен факт замора биоресурсов в Хаджибейском лимане в районе села Палеевка Одесского района Одесской области.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Специалисты инспекции отобрали пробы воды для выяснения причин гибели пиленгаса. По результатам лабораторных исследований станет известна причина гибели биоресурсов.

Предварительно в ведомстве отметили, что данное явление возникает каждое лето из-за уменьшения растворенного кислорода в воде вследствие высокой температуры.





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