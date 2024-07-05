Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допускают проведение пенсионной реформы, а также программу гарантированного минимального дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы планируем разработать всеобъемлющую концептуальную основу для совершенствования пенсионной системы и рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в Меморандуме.

Власти также подтверждают, что любые предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины.

Власти также обещают воздерживаться от:

введения новых специальных пенсий или льгот;

изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.

Программы социальной поддержки

Власти также работают над дальнейшим усилением адресности и проверки пособий уязвимым группам населения.

"При поддержке Всемирного банка, в том числе посредством программного кредита, мы работаем над законопроектом, закрепляющим различные виды социальных выплат", - говорится в документе.

В частности, изучаются варианты объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей, независимо от статуса получателя (например, переселенец или не переселенец).

"В этом контексте мы также увеличили порог дохода для участия в программе гарантированного минимального дохода на 10%", - говорится в Меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Базовый социальный доход

Напомним, ранее были подготовлены проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

Предлагается установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 грн на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы - на следующих получателей.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагает заморозить размер прожиточного минимума, от которого сейчас зависит размер пенсий.





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