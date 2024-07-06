Нидерландский фонд Good Growth Fund (FGF) стал акционером украинского “Банка Львов”. Об этом сообщает пресс-служба “Банка Львов”.

Отмечается, что объем капитала, который инвестирует фонд, составляет 4,5 млн евро.

“Это впервые после начала большой войны украинский банк привлекает иностранные инвестиции”, — говорится в сообщении банка.

Общий прирост капитала “Банка Львов” составил 5,5 миллиона евро. Кроме фонда GGF, еще 1 млн евро внес крупнейший текущий акционер банка — швейцарская компания responsAbility Participations.

Сообщается, что GGF — это нидерландский государственный инвестиционный фонд, который работает в 70 странах мира, инвестирует в более 50 проектов и привлек почти 400 млн евро капитала.





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