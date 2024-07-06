После получения пятого транша от Международного валютного фонда размером 2,2 млрд долл, долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долларов. Об этом говорится из данных на сайте фонда, передает LIGA.net.

Таким образом после получения транша на 2,2 млрд долл, Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.

Крупнейшим должником МВФ на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 млрд долл.

Сообщается, что вскоре Аргентина снова оказалась в трудном положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере 44 млрд долл. На сегодня обязательства Аргентины составляют 40,94 млрд долл.

Долгое время вторым крупнейшим должником оставался Египет. По состоянию на 2024 год его долг перед МВФ составляет 13,59 млрд долл.

Суммарно на трех крупнейших заемщиков МВФ, Украину, Египет и Аргентину, приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В целом непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ по состоянию на 4 июля 2024 года составила 150,44 млрд долл.

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют:

Сербия (1,25 млрд долл),

Молдова (910,40 млн долл),

Грузия (569,89 млн долл),

Северная Македония (361,32 млн долл),

Армения (294,38 млн долл),

Босния и Герцеговина (265,86 млн долл),

Албания (200,34 млн долл),

Косово (78,41 млн долл),

Черногория (39,95 млн долл).

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