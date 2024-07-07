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Сьогодні, 10:00

Наступного тижня в Україну прийде рекордна спека

Категорія: Новини / Події

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На следующей неделе Украину накроет жара до +41. Об этом предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“До +40...+41° ожидается в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях уже на следующей неделе — 11-15 июля. В других регионах +35...+38°”, — сообщили в ГСЧС.

Эти показатели близки к историческому максимуму, когда-либо зафиксированному в Украине.

Спасатели отметили, что такие погодные условия могут оказывать негативное влияние на самочувствие, поэтому следует быть осторожными и по возможности не выходить на улицу, а также пить побольше воды.


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