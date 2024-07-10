Директор директората школьного образования Игорь Хворостяный объяснил, что финансовая грамотность уже интегрирована в учебный процесс из начальной школы. Младшие школьники в игровой форме учатся планировать покупки и экономить. Для старших классов программа станет более глубокой и охватит более сложные темы.

"Финансовая грамотность - это знания и умения, без которых сложно жить в современном мире. Еще недавно этой теме не уделяли должного внимания в школах, давали фрагментарные знания. С началом реформы "Новая украинская школа" ситуация меняется," - отметил Хворостяный.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подчеркнул важность этой инициативы для развития финансово здорового общества. По его словам, новый предмет поможет примерно 800 тысячам учащихся каждый год научиться принимать взвешенные финансовые решения, эффективно управлять деньгами и избегать мошенничества.

НБУ будет продолжать поддерживать образовательные инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения. Министерство образования и науки также поощряет подобные проекты, способствующие формированию важных жизненных навыков у молодежи.

Ранее также в Минобразования сказали, когда в этом году начнется учебный год в школах.

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