В этом году Одесский международный кинофестиваль состоится в пятнадцатый раз, и снова пройдет не в Одессе - на этот раз его проведут в Киеве с 12 по 20 июля. Об этом сообщает Одесский городской совет. В мэрии отмечают, что ситуация с безопасностью вновь не способствует возвращению домой самого масштабного национального события.

Гости кинофестиваля смогут увидеть национальные и мировые ленты, которые вскоре появятся в прокате. В этом году будет представлена ретроспектива «10 лет. Украина в огне», в которую вошло 9 лент (5 игровых и 4 документальных), посвященных продолжающимся историческим событиям 10-летней войны: от Революции Достоинства, военных действий на востоке Украины до современной российско-украинской войны.

В программу «Фестиваль фестивалей» вошли ленты-участники ведущих международных кинофестивалей. В рамках 15-го Одесского международного кинофестиваля состоится специальный показ сериала «Врач по призванию». К работе над сериалом были привлечены специалисты по НДСЛ Охматдет, а невероятная история этой больницы в первые 50 дней полномасштабного вторжения стала основой драматургии сериала.

В ретроспективе 15-го ОМКФ восстановлены копии трех культовых фильмов французской киностудии «Les Films du Losange», премьеры которых состоялись на Каннском фестивале.