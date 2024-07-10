ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/mosiychuk7200:00 Массированных обстрел Украины 2:25 Идут ТОРГИ 3:45 Помпа Орбана 5:19 Два условия мирного процесса 7:30 Катастрофа МИРОВОГО МАСШТАБА 9:30 НАТО не будет втягиваться 10:15 Финский сценарий 13:03 Кремль ВСЕ просчитывает 15:10 Запаситесь водой и продуктами 17:45 Охота Безуглой 20:55 Угроза потери государственности 22:10 Помощники ТЦКшников 25:05 Мошенники на границе 28:05 Дискредитация защитников страны 29:45 Брат Подоляка 32:38 Деятельность ГРУ в Украине 35:25 Работа на Левочкина 40:40 От кулуарных переговоров всегда можно ОТКАЗАТЬСЯ 42:35 Бюджет войны 44:15 Принуждение к миру 45:30 ВСУ вытесняют. Угроза в Сумской области 47:10 Чем и КЕМ долго воевать? 49:00 Большое кровопускание 51:25 Бригады отказываются идти...