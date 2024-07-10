Об этом ЭП сообщили источники, осведомленные в ситуации.

"Уже четыре месяца на стороне украинского правительства, в том числе и Минфина, остается несогласованным вопрос 150 миллионов евро от Европейской комиссии. Это фактически заблокированный первый транш средств, предоставленных для критически важных проектов, в частности, водопровода и защиты энергетики", - заявили Экономической правде.

Из-за такой позиции правительства Агентство восстановления не в состоянии рассчитаться с подрядчиками и вынуждено было прекратить восстановление десятков объектов, говорят источники.

Отмечается, что на некоторых объектах строительство остановить невозможно, поэтому подрядчики строят их в долг, за собственные оборотные средства.

Основатель холдинга MS Capital (один из подрядчиков) Максим Шкиль заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проигнорировал поручение Владимира Зеленского, фактически остановив все финансирование, в том числе по защите 3-го уровня объектов энергетики.

"Об обстрелах энергетической инфраструктуры было заранее известно, но не сделано практически ничего, исключительно из-за отсутствия финансирования все работы были остановлены. Результат - страна без света", - отметил Шкиль.

Несостоятельность согласования постановления о выделении 150 миллионов евро блокирует вторую часть гранта от ЕС на 130 миллионов для восстановления портовой инфраструктуры.

В то же время источники утверждают, что такая ситуация могла быть, якобы, частью политической игры, направленной на устранение с должностей бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова и экс-главы Агентства восстановления Мустафы Найема.

Выступление Ю.В.Тимошенко о проделках КабМина

Напомним:

В мае Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.

В июне Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Мустафы Найема с должности председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".

В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.

Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.

Позже Найем заявил, что решение о недопущении его к Конференции по восстановлению в Берлине правительство приняло задолго до официального несогласования.

Экономическая правда.