Накануне вечером пьяная голая женщина появилась на одной из заправок в земле Северный Рейн-Вестфалия. Она кричала на клиентов и угрожала им, из-за чего они были вынуждены вызвать полицию.

Впоследствии выяснилось, что женщина — 49-летний врач-стоматолог из города Арнсберг. Это уже не первый раз, когда она попадает в поле зрения полиции. По всей видимости, женщина страдает от алкогольной зависимости, однако при этом всё равно продолжает лечить пациентов.

По информации BILD, на этой неделе стоматолог пришла в клинику с мачете — она размахивала холодным оружием и кричала, что находится в джунглях. После этого её ассистенты были вынуждены отменить все запланированные приёмы пациентов, сославшись на болезнь доктора.

«Она должна радоваться, что у неё опытные ассистенты, благодаря которым в кресле стоматолога не было допущено критических ошибок при лечении», — сказал один из сотрудников клиники.

Только в этом году против женщины возбудили уже семь уголовных дел — за оскорбление, нападение и наркотики. Недавно полицейские подобрали доктора на улице — в её крови обнаружили 3,2 промилле алкоголя.

В администрации Арнсберга BILD сообщили, что у них до сих пор недостаточно юридических оснований для того, чтобы лишить женщину врачебной лицензии. Сама она отказалась разговаривать с корреспондентом BILD.