Официальный курс гривни после повышения в среду на 5 коп. в четверг опустился сразу на 17 коп. — до 40,8823 грн/$1, что является новым историческим минимумом.

Как пишет Интерфакс-Украина по данным участников рынка, ближе к конце торгов на межбанке курс вплотную подошел к уровню 41 грн/$1.

Справочное значение курса гривни, устанавливаемое Национальным банком Украины (НБУ) на 12:00, в четверг понизилось на 16 коп. — до 40,8423 грн/$1, тогда как на наличном рынке доллар в этот день подорожал на 12 коп. — до 41,10 грн/$1.

Днем ранее Нацбанк анонсировал новые ослабления валютных ограничений, в том числе облегчил обслуживание еврооблигаций за счет дивидендов гарантов и поручителей. Помимо того НБУ с 11 июля расширил перечень доступных к покупке оборонных товаров за рубежом для волонтеров и разрешил бизнесу покупку инвалюты для погашения кредитов, предоставленных Международными финансовыми организациями (МФО).

С начала 2024 года официальный курс гривни опустился на 7,6%, или на 2,88 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года к режиму управляемой гибкости — на 11,8%, или на 4,32 грн.

В целом за июнь официальный курс гривни понизился на 3 коп. — до 40,5374 грн/$1, хотя в середине месяца курс обновил рекордный минимум за всю историю — 40,6908 грн/$1, в то время как в мае его падение составило 90 коп.

НБУ пояснял такое ослабление ростом расходов правительства после получения внешнего финансирования в марте-апреле, а также влиянием оглашенного 3 мая самого большого с начала полномасштабной войны пакета смягчений валютных ограничений для предприятий.

Чистая продажа долларов Нацбанком в первую неделю июля уменьшилась до $630,91 млн с $670,41 млн на предыдущей. В июне она составила $2,99 млрд по сравнению с $3,07 млрд мае.

Ранее Центр экономической стратегии (ЦЭС) обнародовал обновленный консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров. Согласно ему, прогноз курс гривни на конец текущего года был понижен с 40,5 грн/$1 до около 42 грн/$1, что в целом коррелирует с заложенным в госбюджете на конец 2024 года 42,1 грн/$1. Прогноз среднегодового курса также был ухудшен с 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1 по сравнению с заложенным в бюджете на уровне 40,7 грн/$1.