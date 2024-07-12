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Сьогодні, 14:00
Свято Касперівської ікони Божої Матері у Свято-Успенському кафедральному соборі
Категорія:
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Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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