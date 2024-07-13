Обычно медики оказывают раненым помощь на месте, но в данном случае травмы были достаточно серьезными, чтобы потребовалась госпитализация. Наиболее частыми травмами в таких забегах являются ушибы.

Семь человек были доставлены в больницы после предпоследнего забега быков на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне, ни один из них не пострадал от бычьих рогов, сообщают местные СМИ.

Забег длился 2 минуты 17 секунд. Шесть быков с фермы известного заводчика Хосе Эсколара бежали плотной группой и на высокой скорости, что сделало забег особенно опасным.

Обычно медики оказывают раненым помощь на месте, но в данном случае травмы были достаточно серьезными, чтобы потребовалась госпитализация. Наиболее частыми травмами в таких забегах являются ушибы.