Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Украине в рамках дезинформационной операции, пытаясь запугать украинцев угрозой новых терактов.

Источник: представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитируют российские СМИ, Центр противодействия дезинформации

Детали: Захарова заявила, что "Украина готовит уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию".

Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости "мира любой ценой", то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха будут требовать пойти на уступки РФ, - отмечают в ЦПД.

Дословно: "Несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у РФ нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной".

Напомним: Государство-агрессор РФ не признает причастности к подрыву Каховской ГЭС в июне 2023 года. Тогда российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину. Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу.





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