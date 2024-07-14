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Сьогодні, 14:00

Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії

Категорія: Новини / Події

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Украина находится в эпицентре температурной аномалии. В течение следующей недели прогнозируется повышение максимальной температуры до 42-44°C, что на 10-12°C выше среднего уровня за период 1991-2020 годов. Об этом сообщает Climatebook.

На опубликованной карте обозначены температурные отклонения от нормы на ближайшую неделю, и чем темнее цвет, тем сильнее отклонения.

Судя по этой карте, хуже всего дела обстоят в Украине, Румынии и Болгарии.

Специалисты Climatebook уверены, что в течении последующих 10 дней “будут побиты сотни месячных и абсолютных температурных рекордов”.

Также примечательно, что жара идет “непрерывным фронтом”. Последний раз такая “полоса ежемесячных рекордов глобальной температуры” наблюдалась в 2015 году.


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