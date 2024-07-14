Железную дорогу европейских стандартов начали строить 11 апреля, но на данный момент заключено только первое звено.

Об этом сообщает бывший директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан, передает ЦСТ.

Евроколею Чоп - Ужгород не строят с апреля, с тех пор как "Укрзализныця" объявила о старте строительства.

Отмечается, что первое звено евроколеи заключили 11 апреля в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко.

"Уложена первая рельсошпальная решетка, что свидетельствовало о том, что уже очень скоро украинцы получат шикарную возможность путешествий в ЕС. Но после трех месяцев подъема обрушилось: первая решетка пока остается крайней на момент. Соответственно, оптимизм угасает", - отметил в обращении Красноштан.

Сообщается, что Ужгород должен был стать первым областным центром, который получит сообщение с Европой колеей европейского образца шириной 1435 мм.

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