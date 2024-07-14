 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

Будівництво євроколії Чоп-Ужгород за три місяці не зрушило з місця

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Железную дорогу европейских стандартов начали строить 11 апреля, но на данный момент заключено только первое звено.

Об этом сообщает бывший директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан, передает ЦСТ.

Евроколею Чоп - Ужгород не строят с апреля, с тех пор как "Укрзализныця" объявила о старте строительства.

Отмечается, что первое звено евроколеи заключили 11 апреля в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко.

"Уложена первая рельсошпальная решетка, что свидетельствовало о том, что уже очень скоро украинцы получат шикарную возможность путешествий в ЕС. Но после трех месяцев подъема обрушилось: первая решетка пока остается крайней на момент. Соответственно, оптимизм угасает", - отметил в обращении Красноштан.

Сообщается, что Ужгород должен был стать первым областным центром, который получит сообщение с Европой колеей европейского образца шириной 1435 мм.

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 