Польша обратилась к Европейской комиссии с предложением поставлять Украине энергию, произведенную из польского угля, при условии, что Польша не будет платить за выбросы. В Еврокомиссии скептично восприняли инициативу.

Об этом сообщил представитель Европейской Комиссии Тим Макфи в интервью PAP.

По словам представителя ЕК в пятницу, "польские власти обратились к Комиссии с просьбой провести встречу для обсуждения этого вопроса".

Однако по его словам, "электроэнергия, произведенная электростанциями в ЕС и поставленная в Украину, подпадает под обычные правила СТВ: электростанции должны сдавать квоты и, следовательно, платить за эти выбросы".

Он добавил, что ЕК остается сторонником поддержки энергетической системы Украины в течение следующей зимы, но не хотел бы спекулировать на польской идее, поскольку не знает деталей.

По словам представителя, Еврокомиссия сосредоточена на увеличении экспортных мощностей Украины; синхронизация электросетей ЕС и Украины состоялась сразу после того, как Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года.

В пятницу газета Rzeczpospolita написала, что ЕК пока не поддержала идею Туска сжигать польский уголь для нужд Украины за европейские деньги.

Напомним:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции производили энергию для нужд Украины.

Экономическая правда