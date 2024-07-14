На Трампа совершили покушение

Политик прервал речь и немедленно покинул место происшествия. Предварительно нападающий пока не задержан, его личность и мотивы выясняются.

Президент США Джо Байден уже заявил, что пока не получал информации о предполагаемом покушении на Трампа и стрельбе на его предвыборном митинге в Пенсильвании.

Напомним, что, несмотря на то, что президент Джо Байден не очень убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей относительно обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.





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