Стрелявший в Дональда Трампа, вероятно, тренировался перед атакой, заявил эксперт по огнестрельному оружию и боеприпасам в интервью BILD

Томас Мэтью Крукс трижды выстрелил в Дональда Трампа, а затем в аудиторию во время выступления кандидата в президенты США.

«Он поразил Трампа с первого выстрела. То, что экс-президенту попали только в ухо, в конечном счёте было просто удачей», — говорит немецкий эксперт по оружию Ларс Винкельсдорф, проанализировав видео покушение на Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания).

Винкельсдорф уверен: преступник был опытным и разбирался в оружии. Стрелок лежал на крыше примерно в 135 метрах от Трампа. «На четыре сантиметра правее с точки зрения стрелка, тогда пуля попала бы в череп Трампа, и экс-президент США, вероятно, был бы мёртв», — говорит эксперт.

«Нельзя просто так выстрелить, это сложно. Для этого нужно практиковаться и иметь специальные знания. Голова как мишень маленькая, без оптики попасть было бы сложно. Кроме того, убийца, вероятно, использовал специальные боеприпасы», — отмечает Винкельсдорф.

Он подчёркивает, что стрелявший попал в Трампа с первого выстрела. «Отклонение от цели могло быть вызвано слишком сильным ветром между стрелком и целью», — считает эксперт.

Наблюдатели также указывают, Крукс носил футболку с логотипом Demolition Ranch — крупного канала об огнестрельном оружии на YouTube (на 4 фото).