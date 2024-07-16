Крайне правым на прошедших во Франции выборах прогнозировали уверенную победу: в худшем для них случае – простое большинство (с почти двукратным отрывом от президентской центристской коалиции), а при благоприятном стечении обстоятельств – даже абсолютное большинство с перспективой формирования правительства во главе с председателем лепеновской партии Жорданом Барделлой.

Однако результаты приятно шокировали подавляющее большинство противников крайне правых.

После того как партия Ле Пен заняла всего лишь третье место, уступив по числу мандатов в Нацсобрании даже президентской коалиции, возник вопрос: как могло случиться такое электоральное чудо?

Все-таки поражение

Вечером в воскресенье 7 июля, в 20:00, когда были объявлены предварительные результаты второго тура выборов, на лицах многих людей, надеявшихся на победу крайне правой партии "Национальное объединение", была смесь удивления и разочарования.

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Скрыть смесь этих чувств, кажется, не смог даже председатель партии Жордан Барделла. Сжимающего зубы Барделлу тут же вскочила обнимать-утешать Марин Ле Пен.

Более опытный политик вскоре после этого заявила телеканалу TF1, что не считает произошедшее поражением:

"У меня слишком много опыта для того, чтобы быть разочарованной результатом, который удваивает число наших депутатов" (на самом деле численность "Нацобъединения" выросла с 89 до 143 мандатов, причем вместе с союзниками. – Ред).

Однако следует сравнивать с тем, на что госпожа Ле Пен и ее однопартийцы надеялись до того, как узнали о результатах, которые их якобы не разочаровали.

Перед вторым туром абсолютно все ведущие институты изучения общественного мнения во Франции давали "Национальному объединению" первое место, предрекая партии как минимум 170 мест в парламенте, как максимум – 215-230 (сразу после первого тура прогнозы были еще более многообещающими: вплоть до перешагивания планки абсолютного большинства в 289 мандатов).

Тогда как, выиграв по итогам первого тура почти в трехстах из 577 избирательных округов (в 39 из них депутаты от партии Ле Пен были избраны в первом туре), "Национальное объединение" в итоге умудрилось опуститься на третье место в общем зачете?

"Всегда совершаются ошибки, и я совершил несколько. … Я признаю свою долю ответственности как за победу на европейских выборах, так и за вчерашнее поражение", – заявил Жордан Барделла в понедельник, 8 июля.

Отметим это важное слово – поражение.

"Окрыленные своим триумфом на европейских выборах и в первом туре выборов в Нацсобрание, лепеновцы намеревались развить свой успех и использовать дезорганизацию и стратегические разногласия своих оппонентов для победы во втором туре", – пишет AFP.

Тем более, что на прошлых выборах, в 2022-м, партия значительно превысила прогнозы социологов, завоевав 89 мест вместо 40-50, которые ей предсказывали. Тогда это был огромный успех для партии Ле Пен, которая по итогам парламентских выборов 2017 года имела всего 8 депутатов в Нацсобрании. Но сегодня, с учетом прогнозов социологов, и 143 оказались "поражением".



Первая причина – "республиканский фронт"

Первая разница нынешних выборов с выборами 2022 года состоит в том, что тогда не было создано "республиканского фронта".

Речь идет о договоренности "прогрессивных политических сил", что их кандидаты, в зависимости от обстановки в каждом конкретном избирательном округе, перед вторым туром снимут свои кандидатуры, призвав проголосовать за кандидатов, имеющих лучшие шансы в сражении с представителем "Нацобъединения".

Во втором туре "республиканский фронт" был создан в 224 избирательных округах из 501.

Именно его создание, безусловно, является первым по важности фактором, который сбил крайне правую волну, грозившую затопить Францию (со всеми вытекающими последствиями для общественной и политической жизни, а также для экономики).

"Призыв создать "республиканскую плотину" (для недопуска крайне правых) подействовал не только на левых избирателей, что очевидно, но и на центристов, макронистов и правых, что является довольно интересным уроком", – отметил в беседе с AFP политолог Фредерик Матонти.

Избиратели других партий действительно испугались триумфа партии Ле Пен и его последствий.

Подействовали и феерические для "Нацобъединения" результаты первого тура, и призывы политиков, и активная включенность представителей гражданского общества (включая "звезд"), а также почти всех крупнейших СМИ, которые призывали людей прийти на участки и "не допустить худшего".

Масштаб "передачи голосов" избирателей от одних кандидатов "Республиканского фронта" к другим – впечатляет.

Например, избиратели, которые в первом туре голосовали за представителей левого "Нового народного фронта", во втором туре (в тех округах, где их кандидаты снялись) массово поддержали представителей других партий.

Согласно совместному исследованию Ipsos-Talan, кандидатов центристской президентской коалиции "Вместе за Республику" пришли поддержать 72% левых избирателей, а кандидатов правой партии "Республиканцы" – 70%.

Уровень солидарности сторонников макроновской коалиции "Вместе за Республику" был пониже, но все равно высоким: примерно 50% из них во втором туре пришли проголосовать за левых кандидатов в случае их дуэли с кандидатами партии Ле Пен-Барделлы.

В итоге "республиканский фронт" способствовал даже переизбранию в Нацсобрание экс-премьера Франции Элизабет Борн, которая в 2023-м, по поручению президента Макрона, провела одну из самых непопулярных реформ последних десятилетий – пенсионную.

Прошли в парламент и два десятка министров (пока еще) действующего правительства Франции: при том, что по итогам первого тура, до того, как был создан "республиканский фронт", ни один из них не смог сразу попасть в парламент.

"Несмотря на все, что можно сказать о "тривиализации" "Национального объединения" (то есть о привыкании избирателей к ощущению, что это "нормальная партия". – Ред.), избиратели по-прежнему считают ее опасной и готовы мобилизоваться за кандидатов, очень далеких от их предпочтений", – говорит агентству France-Presse политолог и профессор Sciences Po Grenoble Саймон Персико.

В итоге из 224 округов, где был создан "республиканский фронт", кандидаты партии Ле Пен проиграли в 173. Конечно, не обязательно всегда только и именно по этой причине, но в большинстве случаев – безусловно.

Вторая причина – "качество кандидатов"

Вторая главнейшая причина того, что лепеновцы не достигли результата, на который надеялись, кроется внутри самой партии. Французские СМИ перед вторым туром "разоблачали" кандидатов "Нацобъединения" десятками – находя их расистские, антисемитские, гомофобские высказывания или выходки, демонстрируя примеры их вопиющей некомпетентности…

Ситуация была настолько плачевной, что многие кандидаты от Ле Пен отказывались от участия в дебатах в своих избирательных округах – очевидно, из опасения отпугнуть избирателей.

Как сказал возглавлявший на этих выборах президентскую коалицию премьер-министр Габриэль Атталь, разоблачая "предвыборную операцию" крайне правых по распространению fake news о намерении правительства "приостановить закон о миграции":

"Мы не видели вас в поле. Вы отказались от всех дебатов, которые были предложены вам со мной на этой неделе. Сами ваши кандидаты сотнями заявляли, что не хотят участвовать в дебатах в местной прессе, надеясь скрыть свою неподготовленность. Вы запаниковали из-за поднятой завесы над вашей катастрофической программой и некоторыми из ваших кандидатов с их расистскими, антисемитскими и гомофобными высказываниями. Французы заслуживают лучшего, чем эти трампистские методы…".

Сам Барделла, как отмечает France-Presse, во время теледебатов иногда проявлял колебания по существу вопросов, а его оппоненты указывали на отклонения и двусмысленности в программе его партии.

Один из самых серьезных промахов Барделлы (если не самый) – заявление, что "его правительство" запретит занимать посты в стратегических отраслях французам с двойным гражданством (читай: иностранцам, которые приобрели гражданство Франции).

Учитывая, что французы, имеющие другие гражданства – это 5% населения страны, можно представить, каким мог стать ущерб от этого предвыборного обещания Барделлы для его партии.

Ошибка была настолько очевидной, что когда депутат Роже Шюдо возмутился тем, что во времена президента Олланда пост министра образования занимала имеющая гражданства Франции и Марокко Нажат Валло-Белькасем (которая, по словам Шюдо, якобы хотела ввести во французских школах курсы арабского языка), даже Марин Ле Пен вынуждена была сказать, что ошеломлена заявлением своего однопартийца.

"Кастинг" был одним из самых слабых мест "Национального объединения" на этих выборах.

Партия не смогла удовлетворить спрос избирателей достаточным количеством хотя бы просто адекватных кандидатов.

Не зря, вероятно, уже через два дня после объявления итогов выборов ушел в отставку "по собственному желанию" 61-летний генеральный директор партии Жиль Пеннель, обвиненный в выдвижении сомнительных кандидатур в разных избирательных округах.

В партии "решение было принято с удовлетворением", никто не пытался удерживать Пеннеля, отмечает AFP. И это при том, что Пеннель – ветеран лепеновской партии, состоящий в ней с 1987 года.



Эффект от социологии

С учетом того, что результаты "Национального объединения" оказались значительно ниже тех, что социологи давали даже с поправкой на создание "республиканского фронта", возникает логичный вопрос о доле ответственности институтов изучения общественного мнения.

Отрицать тот факт, что они со своими прогнозами были не на высоте, трудно. В свое оправдание они приводят, главным образом, два довода:

1) большое количество избирательных округов, где ситуация была крайне непредсказуемой (например, примерно в сорока округах победитель во втором туре получил менее 51%);

2) плотный график между двумя турами, с представлением кандидатур во вторник в 18:00 и завершением избирательной кампании в пятницу вечером, также не оставлял места для маневра, чтобы оценить динамику последних часов, предшествовавших голосованию...

"Очевидно, что конечный результат является сюрпризом. Ни один институт изучения общественного мнения не предсказывал ничего, кроме победы "Нацобъединения",

признал в интервью изданию La Depeche Гаэль Слиман, президент института изучения общественного мнения Odoxa.

Пытаясь найти причины, он сослался на то, что никогда прежде на парламентских выборах не было подобного "республиканского фронта".

Что-то подобное, правда, было на президенских выборах 2002 года, где опонентом действующего президента Жака Ширака неожиданно стал Жан-Мари Ле Пен.Однако на парламентских речь идет не об одной дуэли между кандидатами, а о сотнях таких дуэлей.

Еще одной причиной неточности соцопросов Слиман назвал неожиданно низкий уровень кандидатов от партии Ле Пен: "К этому следует добавить видеоролики, которые бесконечно циркулировали в социальных сетях, где мы могли видеть некоторых из их кандидатов, которые едва умели сформулировать два предложения, запинались в словах или были не в состоянии представить свою программу".

* * * * *

Если опытная Марин Ле Пен в первые же минуты после объявления результатов заявила, что совсем не расстроена итогами (и даже наоборот) и пообещала, что это лишь начало, то формальному председателю партии Жордану Барделле понадобилось некоторое время и, возможно, легкое стимулирование со стороны хозяйки партии.

Потому что если в понедельник Барделла говорил о поражении, то в среду акценты уже изменились. 10 июля, во время первого заседания новой парламентской фракции "Нацобъединения" в здании Нацсобрания, Жордан Барделла призвал однопартийцев: "Не позволяйте себе поддаваться этому медийному шуму, который заключается в объяснении, что в целом это поражение".

"Понятно, что мы хотели бы быть во главе страны и французов, но это не поражение", – добавил он.

Он сказал это, "как бы убеждая самого себя", отметила газета Libération.