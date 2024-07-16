Из-за значительного разрушения энергосистемы и нехватки денег и времени на восстановление, отключения света станут привычным явлением для украинцев.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает издание The Economist.

"Осталось слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций. Веерные отключения электроэнергии станут привычным явлением", - пишет издание.

Издание отмечает, что украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии. Малые предприятия имеют дизельные генераторы. Средние заводы инвестировали в газовые турбины и даже могут продавать избыток электроэнергии в национальную сеть. Кафе открыты для коворкинга. Во всех зданиях есть генераторы для питания лифтов. Люди покупают аккумуляторные батареи, которые можно заряжать и использовать дома для Wi-Fi соединения и USB-ламп.

В то же время генеральный директор компании "ДТЭК" Максим Тимченко говорит, что в этом году было разрушено 90% их генерирующих мощностей. Волны атак, начиная с марта, были направлены на тепловые и гидроэлектростанции, а также, впервые, на солнечные электростанции.

До вторжения генерирующие мощности Украины составляли 36 гигаватт (ГВт) электроэнергии. Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру в конце 2022 года, и половина этих мощностей уже была потеряна - либо оккупирована, либо разрушена, либо повреждена. Украине удалось восстановить часть мощностей, и прошлой зимой удалось почти удержать свет, восстановив мощность почти до необходимых в то время 18 ГВт.

Но нынешние атаки уничтожили 9 гигаватт мощностей. Почти все, что осталось из генерации, происходит с атомных электростанций, которые россияне воздержались от атак. На улицы Киева вернулся гул генераторов, и в каждом украинском городе происходят перебои с электроснабжением. Российские атаки продолжаются, а батарей противовоздушной обороны не хватает, чтобы сбить все ракеты.

Издание отмечает, что в краткосрочной перспективе есть определенная надежда, что поврежденные электростанции могут быть достаточно отремонтированы до этой зимы, чтобы выработать еще 2-3 гВт мощности. Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование с выведенных из эксплуатации электростанций советского типа. Но насколько это реально, неясно.