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19-07-2024, 20:00

Понад 40% українських пенсіонерів отримують менше 4000 гривень

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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В Украине наблюдается постепенное увеличение пенсионных выплат, хотя значительная часть пенсионеров все еще получает небольшие суммы.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Средняя пенсия в Украине выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 5816 гривен. Этот рост связан с индексациями, проведенными в марте этого года.

Однако, несмотря на это повышение, почти 4,5 миллиона пенсионеров все еще получают пенсию менее 4000 гривен, причем более половины из них – менее 3000 гривен.

Положительной тенденцией является то, что доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен снизилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. В то же время около 1,2 миллиона граждан получают пенсию более 10 тысяч гривен.

В каких регионах пенсии самые высокие

Наблюдается значительное региональное неравенство в размерах пенсий. Самая высокая средняя пенсия зафиксирована в Киеве – 7940,27 гривен, что на 36,5% выше средней по стране. Самую низкую среднюю пенсию получают в Тернопольской области — 4436,41 гривен, что на 24% ниже средней по Украине.

Согласно сообщению, в восьми регионах Украины средняя пенсия превышает общегосударственный показатель. Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ровенская, Луганская, Запорожская, Киевская области и Киев. В Харьковской области пенсионные выплаты находятся на уровне средней по стране.

По данным Пенсионного фонда Украины, на начало июля 2024 года в стране насчитывалось более 10,2 миллионов пенсионеров.

Пенсионная реформа

В октябре 2021 года Министерство социальной политики   предлагало ввести   добровольные взносы на общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение за свой счет и поощрять это делать через 100%-ный бонус от государства в рамках 1% от заработной платы на старте работы накопительной системы.




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