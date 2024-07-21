В Украине наблюдается постепенное увеличение пенсионных выплат, хотя значительная часть пенсионеров все еще получает небольшие суммы.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Средняя пенсия в Украине выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 5816 гривен. Этот рост связан с индексациями, проведенными в марте этого года.

Однако, несмотря на это повышение, почти 4,5 миллиона пенсионеров все еще получают пенсию менее 4000 гривен, причем более половины из них – менее 3000 гривен.

Положительной тенденцией является то, что доля пенсионеров с пенсиями менее 4000 гривен снизилась с 51% до 43,5% за первое полугодие 2024 года. В то же время около 1,2 миллиона граждан получают пенсию более 10 тысяч гривен.

В каких регионах пенсии самые высокие

Наблюдается значительное региональное неравенство в размерах пенсий. Самая высокая средняя пенсия зафиксирована в Киеве – 7940,27 гривен, что на 36,5% выше средней по стране. Самую низкую среднюю пенсию получают в Тернопольской области — 4436,41 гривен, что на 24% ниже средней по Украине.