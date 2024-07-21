После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину "и там, в соответствии с украинским законодательством и в соответствии с задачами, которые они получат, будут нести военную службу на передовой".
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не имеет отношения к поиску украинцев, которые присоединятся к так называемому Украинскому легиону, который будет готовиться на польской территории.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире "Польского радио".
По словам Залевского, двустороннее соглашение по безопасности, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы.
Среди прочего, легион – это добровольное формирование.
"Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может, согласно закону. Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений", – сказал он.
Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся в легион, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую подготовку, которую обеспечит польская армия".
Как известно, соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.
Также соглашение с Польшей предусматривает разработку механизма сбивания российских ракет и дронов, летящих в сторону территории Польши.