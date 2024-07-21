Суд штата Нью-Мексико в пятницу снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", признав, что сторона обвинения скрыла важные доказательства.

Дело актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве закрыто окончательно, без права возобновления. В пятницу судья в штате Нью-Мексико распустила присяжных и закончила процесс из-за сокрытия вещественных доказательств. После оглашения вердикта Болдуин расплакался в зале суда.

Адвокаты актера подали ходатайство о прекращении дела в пятницу, заявив, что обвинение не передало защите ключевое доказательство - партию патронов, фигурировавших в деле, тем самым поставив под сомнение ход расследования.

Прокуроры заявили, что эти патроны не имеют отношения к делу, однако судья постановила, что их все равно следовало передать защите.