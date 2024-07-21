В мае 2023 года в разгар войны жена известного волонтера Сергея Притулы Екатерина Притула купила сразу три квартиры в один день в киевском ЖК “Файна Таун”, сообщает “Закон и Бизнес” со ссылкой на данные реестра.
До того у них с супругой на двоих уже было четыре квартиры в Киеве. В 2016 году Притула и его жена купили в одном и том же доме три квартиры.
Ещё одна квартира у Притулы была в другом доме.
Так, с 2016 года Притула с женой имели в собственности 3 квартиры в одном доме по ул. Златоустовский общей площадью более 260 кв. метров, а также 2 паркоместа и нежилые помещения. А еще до бракосочетания шоумен приобрел четырехкомнатную квартиру в Киеве.
Также СМИ установили, что в 2021 году Екатерина Притула получила 2 паркоместа в подарок от сестры Светланы Хомутынник, которая является женой известного политика из «Партии регионов».
Напомним, Сергей Притула готовится к предстоящим выборам – его соратник зарегистрировал партию. Соратник волонтера-шоумена Максим Костецкий подтвердил, что партия есть, деятельность никакой не осуществляет, завершили регистрационные действия.