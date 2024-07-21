В мае 2023 года в разгар войны жена известного волонтера Сергея Притулы Екатерина Притула купила сразу три квартиры в один день в киевском ЖК “Файна Таун”, сообщает “Закон и Бизнес” со ссылкой на данные реестра.

До того у них с супругой на двоих уже было четыре квартиры в Киеве. В 2016 году Притула и его жена купили в одном и том же доме три квартиры.

Ещё одна квартира у Притулы была в другом доме.

Закон и бизнес ». «Человек, который позиционирует себя как волонтер и собирает помощь ВСУ по гривне с людей, должен воздержаться от таких приобретений, которые, очевидно, не жизненно необходимы. А эти деньги или их часть мог бы направить в тот же фонд собственного имени, а не похвастаться пожертвованием в 1000 грн. Впрочем, похоже, для Притули деньги и имущество важнее морали и этики», – пишет «».

Так, с 2016 года Притула с женой имели в собственности 3 квартиры в одном доме по ул. Златоустовский общей площадью более 260 кв. метров, а также 2 паркоместа и нежилые помещения. А еще до бракосочетания шоумен приобрел четырехкомнатную квартиру в Киеве.

Также СМИ установили, что в 2021 году Екатерина Притула получила 2 паркоместа в подарок от сестры Светланы Хомутынник, которая является женой известного политика из «Партии регионов».

Напомним, Сергей Притула готовится к предстоящим выборам – его соратник зарегистрировал партию. Соратник волонтера-шоумена Максим Костецкий подтвердил, что партия есть, деятельность никакой не осуществляет, завершили регистрационные действия.

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