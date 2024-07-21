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Дата: 20-07-2024, 10:00
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20-07-2024, 10:00
Божественна літургія у нижньому храмі Спасо-Преображенського кафедрального собору
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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Божественная литургия в нижнем храме Спасо-Преображеньского кафедрального собора
Божественная литургия в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора
Божественная Литургия в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора
Божественная литургия в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора
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