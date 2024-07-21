Уже более 50 лет гостей диснейленда в Орландо (штат Флорида) развлекает медведь с укулеле Liver Lips McGrowl. Он один из 18 косолапых, которые поют песни из мультфильмов Disney в стиле кантри. Этот аттракцион был одним из последних, которые придумал лично Уолт Дисней. Он умер в 1966 году, сообщает bild

По данным портала Inside The Magic, МакГроула исключили из шоу из-за ассоциаций с алкоголизмом. Его кличка «печёночные губы» намекает на цирроз и другие заболевания печени, к которым приводит спиртное. Сегодняшнее руководство Disney посчитало это неуместным. Грустного медведя-алкоголика заменил лощёный Ромео МакГроул, напоминающий Элвиса Пресли.