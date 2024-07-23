Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Министерства финансов и Государственного департамента.

Меморандум о делегировании определенных функций и полномочий в соответствии с законом "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" опубликован на сайте Белого дома.

Так, Байден делегировал полномочия, возложенные на американского президента рядом разделов этого закона, Джанет Йеллен и Энтони Блинкену. Речь идет об изъятии, конфискации и передаче российских активов.

"Делегирование полномочий, изложенное в настоящем меморандуме, распространяется на любые положения любых будущих государственных законов, которые являются такими же или практически такими же, как положения, упомянутые в настоящем меморандуме", - говорится в заявлении.

Байдена призывают уйти в отставку

Напомним, ранее президент Штатов заявил, что не будет бороться за свое кресло, поддержав кандидатуру Камалы Харрис.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сразу призвал его немедленно покинуть пост, если он не готов баллотироваться на новый срок. В Белом доме сказали, что этого не произойдет.

Байден не выходил к журналистам, поэтому член Палаты представителей от республиканцев Лорен Боберт призвала администрацию президента "доказать, что он жив".

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