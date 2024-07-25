Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Украины в иностранной валюте с "CC" до "C" из-за приостановки выплат по внешнему долгу. Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch Ratings объясняет снижение рейтинга Украины тем, что соглашение правительства с некоторыми держателями еврооблигаций о реструктуризации долга и принятии закона о временной приостановке выплат по внешнему долгу свидетельствуют о начале процесса дефолта.

По прогнозам агентства, Украина не сможет выполнять свои обязательства по внешнему коммерческому долгу до завершения процесса реструктуризации, предполагающего существенное уменьшение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков выплат.

Также хотя рейтинг долга в национальной валюте остался неизменным (CCC-), высокие дефициты бюджета, рост долга и длительная война продолжают создавать значительные риски для финансовой стабильности страны. Fitch подчеркивает, что поддержка Международного валютного фонда и других официальных кредиторов является решающей для удовлетворения высоких потребностей Украины в финансировании, вызванных войной.

Однако неопределенность относительно будущей поддержки со стороны США и Европы, а также ограниченная способность внутреннего рынка поглощать государственный долг усугубляют финансовое положение страны.

Fitch также отмечает, что война в Украине, вероятно, будет продолжаться в 2024 году и до 2025 года, что негативно влияет на экономику и политическую стабильность страны. Кроме того, Fitch обращает внимание на слабую институциональную состоятельность Украины, неравномерное применение верховенства права и высокий уровень коррупции, что также влияет на долгосрочный рейтинг.

Напомним, 18 июля Верховная Рада приняла законопроект №111396 о реструктуризации долга, разрешающий Кабмину приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября 2024 года. Решение дает правительству возможность пересмотреть долг перед Агентством восстановления, которое составляет 700 миллионов долларов плюс проценты.

Также 22 июля правительство Украины договорилось с Комитетом владельцев еврооблигаций о реструктуризации государственного долга на сумму 23,4 миллиарда долларов. Условия реструктуризации предусматривают уменьшение стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что снизит объем долга на 8,67 миллиарда долларов, а также снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

Кроме того, срок погашения еврооблигаций был отсрочен, а первые выплаты должны начаться в 2029 году.

Угрожает ли Украине дефолт?

Как сообщало издания Bloomberg, рынок активно следил за ситуацией с коммерческим долгом Украины с середины весны 2024 года, когда возникла необходимость в новой реструктуризации еврооблигаций. Специальный комитет кредиторов, включая такие компании, как BlackRock и Pimco, стремился надавить на Украину, чтобы она возобновила выплаты процентов в следующем году в обмен на списание части долга. Общая сумма долга перед этими кредиторами составила 20 миллиардов евро, а инвесторы требовали ежегодных выплат в размере 500 миллионов долларов.

Как писало издание Wall Street Journal, в случае неудачного соглашения, Украина могла бы объявить дефолт, поскольку в августе заканчивались каникулы по обслуживанию долга, введенные после начала войны с Россией.

Однако, за словами членкини Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, дефолта не было бы, даже если Украина не смогла договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита в 20 миллиардов долларов.

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