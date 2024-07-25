В Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", - заявил он.

По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой.

"В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждой, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", - заявил президент.

Он добавил, что в Днепре задержали 18-летнего парня.

"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", - отметил он.

Детали задержания подозреваемого

Клименко сообщил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Фарион.

"139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде", - рассказал он.

Глава МВД сообщил, что идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки.

"О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас задержан в руках полиции", - заявил он.

Клименко добавил, что сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Правоохранители готовят подозрение задержанному

Офис генпрокурора Украины сообщил, что сейчас задержанному в Днепре готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Убийство Фарион

19 июля во Львове около 19:30 неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион, когда она ждала такси возле своего дома. Пуля попала в голову. Фарион госпитализировали в критическом состоянии, провели операцию и перевели в реанимацию, где она находилась в глубокой коме и на искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти ее, и впоследствии констатировали смерть 60-летней женщины.

Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УКУ (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.

Есть по меньшей мере один подозреваемый, объявленный в розыск. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его накануне убийства. Парень имел нетипичную походку и яркую одежду.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что задержание нападавшего контролируют лично министр внутренних дел Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк.

Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове.