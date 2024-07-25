В Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", - заявил он.
По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой.
Он добавил, что в Днепре задержали 18-летнего парня.
"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", - отметил он.
Детали задержания подозреваемого
Клименко сообщил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Фарион.
"139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины. Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде", - рассказал он.
Глава МВД сообщил, что идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки.
Клименко добавил, что сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
Правоохранители готовят подозрение задержанному
Офис генпрокурора Украины сообщил, что сейчас задержанному в Днепре готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Убийство Фарион
19 июля во Львове около 19:30 неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион, когда она ждала такси возле своего дома. Пуля попала в голову. Фарион госпитализировали в критическом состоянии, провели операцию и перевели в реанимацию, где она находилась в глубокой коме и на искусственной вентиляции легких. Врачам не удалось спасти ее, и впоследствии констатировали смерть 60-летней женщины.
Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УКУ (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий, включая общественно-политическую деятельность и личную неприязнь, а также возможный российский след.
Есть по меньшей мере один подозреваемый, объявленный в розыск. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его накануне убийства. Парень имел нетипичную походку и яркую одежду.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что задержание нападавшего контролируют лично министр внутренних дел Игорь Клименко и председатель СБУ Василий Малюк.
Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове.