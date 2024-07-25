В Турции на стамбульском пляже Чаталджа нашли заряженный взрывчаткой гидроцикл. Он, вероятно, принадлежит Силам обороны Украины. Об этом пишет турецкое издание Нaberglobal.

Спасатели, дежурившие на пляже района Чаталджа Акалан в Стамбуле, утром заметили бесхозный водный мотоцикл. Подойдя к нему, они поняли, что гидроцикл не напоминает прогулочный и имеет отличное снаряжение. Они вызвали на место жандармов.

На место прибыли бригады, которые осмотрели гидроцикл и обнаружили в нем взрывчатку. По предварительным данным, скорее всего, гидроцикл принадлежит украинским ВМС. Он дрейфовал по Черному морю и его прибило к стамбульскому побережью Чаталджа.