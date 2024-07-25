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Учора, 20:00

Біля пляжу в Стамбулі знайшли начинений вибухівкою гідроцикл ЗСУ, — турецькі ЗМІ

Категорія: Новини / Події

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В Турции на стамбульском пляже Чаталджа нашли заряженный взрывчаткой гидроцикл. Он, вероятно, принадлежит Силам обороны Украины. Об этом пишет турецкое издание Нaberglobal.

Спасатели, дежурившие на пляже района Чаталджа Акалан в Стамбуле, утром заметили бесхозный водный мотоцикл. Подойдя к нему, они поняли, что гидроцикл не напоминает прогулочный и имеет отличное снаряжение. Они вызвали на место жандармов.

На место прибыли бригады, которые осмотрели гидроцикл и обнаружили в нем взрывчатку. По предварительным данным, скорее всего, гидроцикл принадлежит украинским ВМС. Он дрейфовал по Черному морю и его прибило к стамбульскому побережью Чаталджа.

"После проведения первоочередных осмотров морской транспорт будет доставлен на военный пункт для открытия уголовного производства. В найденном гидроцикле обнаружили несколько камер, военную технику и взрывчатку", — говорится в сообщении.

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