Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, которое дает ответ на вопрос, почему среди предложенных мер для финансирования дополнительных потребностей сектора безопасности и обороны на 500 млрд грн не предусматривается повышение НДС.

"С одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, который позволяет получить дополнительные ресурсы", - отмечают в министерстве.

В то же время в Минфине отмечают, что вместо этого предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора, в частности, на товары, которые не являются товарами первой необходимости. Такие как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

"Стоит отметить, что автомобили, которые ввозятся благотворительными и общественными организациями и передаются в пользу Вооруженных Сил Украины, не будут облагаться военным сбором, поскольку они не регистрируются в Сервисных центрах МВД", - добавили в пресс-службе.





Источник