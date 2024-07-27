Концентрация наркотика была в 100 раз выше, чем встречалась ранее в организмах других морских обитателей.

Ученые обнаружили следы кокаина в диких акулах у побережья Бразилии.

Исследование, проведенное Фондом Освальдо Круза, выявило высокий уровень содержания наркотика в тканях этих диких морских животных.

Специалисты проверили 13 бразильских остроносых акул, пойманных в водах вокруг Рио-де-Жанейро и купленных у рыбаков в период с сентября 2021 по август 2023 года.

Этот вид, занесенный в список видов на грани уничтожения, был выбран для тестирования, поскольку его среда обитания находится вблизи побережья. Это значит, что он подвержен воздействию загрязненных стоков. Ученые считают, что бразильские остроносые акулы могут стать флагманом этого типа заражения.

Анализы всех акул показали положительный результат на кокаин: наркотик и его основной метаболит бензоилэкгонин были обнаружены в мышечной ткани и печени животных. Концентрация наркотика была в 100 раз выше, чем у других морских обитателей.

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, стало первым, в котором кокаин обнаружен у акул, обитающих в открытом море. По словам авторов, полученные результаты "указывают на потенциальное воздействие запрещенных наркотиков, присутствующих в окружающей среде".

Как акулы попали в организм с кокаином?

До конца остается не ясно, как кокаин попал в организм акул.

Команда исследователей заявила британской газете The Telegraph, что вряд ли причиной положительного анализа морских животных стали тюки кокаина , выброшенные за борт контрабандистами. По словам специалистов, в этом районе выбрасывается или сбрасывается не так много упаковок с наркотиком.

В то же время стоки из нелегальных лабораторий, где производят кокаин, а также моча и фекалии наркоманов являются основными источниками загрязнения воды.

Очистные сооружения по всему миру не очень хорошо справляются с удалением этих веществ из воды, поэтому они попадают в океан.

Независимо от того, откуда именно он был получен, кокаин сохраняется в окружающей среде лишь короткое время, а значит, для того чтобы исследователи обнаружили его в организме акул, в океан должно попасть большое количество наркотика.

Авторы анализа утверждают, что потребление кокаина за последние несколько десятилетий выросло "в геометрической прогрессии". Бразильцы считаются одними из крупнейших потребителей кокаина в мире и крупнейшими потребителями наркотика в Южной Америке.

Ранее уже фиксировался высокий уровень загрязнения кокаином рек в окрестностях Рио-де-Жанейро. Одно из исследований показало, что концентрация кокаина в водах вокруг Сан-Паулу была аналогична количеству кофеина, содержащегося в кофе и чае.

Что это значит для акул? А для людей?

Хотя ученые не смогли выявить каких-либо конкретных изменений в поведении акул, предыдущие исследования показывают, что кокаин, вероятно, оказывает на животных такое же воздействие, как и на людей.

В первую очередь, по мнению исследователей, он может влиять на зрение, что может вызвать проблемы при охоте. Неэффективная охота может сократить продолжительность жизни акул.

Было обнаружено, что концентрация этого вещества в мышцах морских животных выше, чем в печени, а у самок акул она выше, чем у самцов. Все самки акул, участвовавшие в исследовании, были беременны, но пока не ясно, как воздействие кокаина может повлиять на их плод.

Помимо воздействия на самих животных, кокаин может "вернуться" к людям: остроносая акула - популярная составляющая рациона бразильцев. Ученые говорят, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы оценить, как остатки кокаина могут повлиять на людей, которые едят акулье мясо.

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